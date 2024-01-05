Denizkurdu Tatbikatı 7-16 Ocak'ta gerçekleştirilecek

Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına, bir dizi üst düzey askeri yetkili katıldı. Toplantıda, Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Denizkurdu-1/2024 Tatbikatı’nın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen gerçek bir tatbikat olduğunu belirtti.

Türkkan, tatbikatın amacının, Deniz Kuvvetleri’nin operasyonel kontrol ve yönetim yeteneklerini değerlendirmek ve katılımcıların operasyonel hazırlık seviyelerini artırmak olduğunu ifade etti. Ayrıca, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların karmaşık bir ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile tatbikata katılan unsurlar arasında ortak çalışma prosedürlerinin test edilmesi de hedefleniyor.

Tatbikata, çeşitli sınıflardan 110’dan fazla gemi, 7 denizaltı, 34 uçak, 22 helikopter, 22 insansız hava aracı ve yaklaşık 17 bin personel katılacak. Tatbikat süresince, su üstü, hava ve kara hedeflerine gerçek silah atışları yapılacak ve 12 Ocak’ta Marmaris Aksaz’da seçkin gözlemci günü düzenlenecek.

Türkkan, tatbikatın, Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücünü ve kararlılığını gösterme fırsatı olduğunu belirtti.