Denizlerde gizli tehlike

Marmaris sahilinde sıkça görülen Rhopilema nomadica adlı göçmen denizanalarının insan vücuduna temas etmesi durumunda kuvvetli yakıcı özellikler taşıdığını belirtti. Denizanaları ile temas halinde, tatlı su yerine deniz suyu ile temas edilen noktanın yıkanması tavsiye edildi.

Muğla'da Marmaris sahilinde hem denizde yüzen hem de kumsala vuran denizanalarının artışı endişe yaratıyor. Doç. Dr. Killi, bu denizanalarının 70 santimetre boyunda ve 5-6 kilogram ağırlığında olduğunu açıkladı. Bu türün teması halinde ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirterek, temas sonrası ilk müdahalenin deniz suyu ile yapılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Akdeniz'de istilacı türlerin artış gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Killi, denizanalarının aşırı üremesinin su sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle arttığını ifade etti. Bu durumun, kıyı bölgelerinde sıkça denizanası görülmesine neden olduğunu belirtti. Son dönemlerde Marmaris, Antalya, Mersin ve İskenderun Körfezi gibi bölgelerde sıkça rastlanan denizanalarının, su sıcaklıklarının beklenenin üzerinde seyretmesi nedeniyle yıl boyunca görülebileceğini öngördü.

Killi, denizanaları teması sonrasında ciddi sağlık sorunları yaşanabileceğini belirterek, bu durumda bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ve ilk müdahalenin deniz suyu ile yapılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, denizanalarının su sıcaklıklarındaki artış nedeniyle Nisan-Mayıs aylarında yoğunlaşan aşırı üreme olaylarının artık kış aylarında da görülme ihtimalinin bulunduğunu aktardı.

"YAKICI BİR TÜR”

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Killi, boyu 70 santime kadar çıkan ve 5-6 kiloluk Rhopilema nomadica türü göçmen denizanası ile temas edenlere uyarıda bulundu. Doç. Dr. Killi, “Bu tür büyük bir tür. Elimizde 5-6 kiloluk türleri mevcut şu anda. Yakıcılık olarak kuvvetli yakıcı bir tür. Aşırı ağrı, kızarıklık, acı yanma, kabarcık oluşumu, döküntü hatta iz bırakan yaralara kadar etkileri görülebiliyor. Bu etkiler kişinin alerjik reaksiyon verdiği tepkiye bağlı olarak da artabilir. Kişinin bünyesi alerjik ise, aşırı tepki verebilir. Solunum güçlüğüne, mide bulantısına neden olabilir. Ya da ağrıların daha uzun süre geçmemesine neden olabilir, açık yaralara neden olabilir. Benim tavsiyem, herhangi bir denizanası ile temas durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmesi. Çünkü vücudun vereceği tepkiyi bilemiyoruz bu noktada. İlk planda kıyıda ise deniz suyu ile yıkamayı öneriyoruz. İlk etapta tatlı su değirmemeliyiz. Artık biz bu Denizanalarını kıyılarımızda daha fazla göreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu kış su sıcaklıkları maalesef beklediğimiz kadar düşmedi. Bu nedenle Nisan-Mayıs aylarında gördüğümüz denizanası aşırı üremelerini artık Ocak-Şubat aylarında kış aylarında da görmeye başladık. Bu bize bütün sene boyunca Denizanalarının sularımızda görülebileceğini göstermekte” dedi.