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Denizli Emniyet Müdürlüğü binası boşaltılıyor

Denizli’de Emniyet Müdürlüğü binası depreme dayanıksız olduğu sebebiyle boşaltılıyor.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 12:44
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Denizli Emniyet Müdürlüğü binası boşaltılıyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü binası boşaltılıyor
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreminin toplam 11 ilde oluşturduğu yıkım, faaliyette bulunan kamu binalarının deprem standartlarına uygunluğunu da tekrar gündeme getirdi.

İHA’nın haberine göre, ülkede yaşanan depremler sonrasında, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Denizli’de faaliyette bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binası için boşatılma kararı alındı.

Alınan karar sonrası binada bulunan birimlerin taşınma işlemlerinin başlatıldı. Binada yer alan birimlerin kent merkezinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ve diğer karakollara dağıtılacağı öğrenildi.

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