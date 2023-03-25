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Denizli merkezli 7 ilde IŞİD operasyonu. 2 zanlı tutuklandı

Denizli merkezli 7 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı...

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 17:54
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Denizli merkezli IŞİD operasyonu. 2 zanlı tutuklandı

Denizli merkezli 7 ilde IŞİD operasyonu. 2 zanlı tutuklandı
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, polis özel harekat timleri ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Denizli merkezli 7 ilde, terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Eş zamanlı baskınlarda 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 2'si "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak", "terörizmin finansmanı ve kara para aklama" suçlarından tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan örgüt üyelerinin, Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü tarafından esir tutulan DEAŞ terör örgütü yanlısı kadın ve çocuklar için maddi yardım topladığı ve yasa dışı yollardan örgüte gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi. (AA)

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