Denizli Pamukkale'de Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

Yangın, Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeyken minibüsten dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, minibüsü durdurup araçtan uzaklaştı. Kısa sürede dumanlar alevlere dönüşerek minibüsü tamamen sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Uzunpınar İtfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.