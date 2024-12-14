Denizli Tandır Kebabı esnafına denetim

Denizli Tandır Kebabı Denetleme Komisyonu, geçtiğimiz günlerde restoranları bir bir gezerek, kurallara uygun ve geleneksel şekilde Denizli Tandır Kebabının hazırlanıp hazırlanmadığını denetledi. Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz, denetimlerin önemine vurgu yaparak, "Geçmişimizden gelen kültürel mirasımız, coğrafi işarete sahip Denizli Tandır Kebabımızı aslına uygun olarak yaşatmak en önemli önceliğimiz" dedi.

Denizli'de, şehrin gastronomi zenginliği Denizli Tandır Kebabının tarihten gelen damak lezzetini korumak için, denetimler gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Borsası, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliği ve Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği'nden oluşan Denizli Tandır Kebabı Denetleme Komisyonu, Denizli'de faaliyet yürüten tüm Denizli Tandır Kebabı esnafını, restoranları ziyaret ederek denetimlerini tamamladı. Denetimlerde aslına uygun olarak Denizli Tandır Kebabının yapılıp yapılmadığı, ilk hazırlık aşamasından masada müşteriye servise kadar tüm detaylarıyla ve hijyen kurallarına uygun hareket edilip edilmediği kontrol edildi.

"Denizli Tandır Kebabı mirasımız"

Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz, tarihten gelen böylesi özel bir gastronomi zenginliğini korumanın en önemli öncelikleri olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Tarihi 1800'lü yılların ortalarına kadar giden Denizli Tandır Kebabı, şehrimizin markası, damak lezzetidir. Geçmişimizden gelen kültürel mirasımız Denizli Tandır Kebabına eşsiz lezzetini katan birçok özellik, püf noktaları bulunmaktadır. Geçmişten günümüze de bu gelenek bozulmadan ustalarımızın lezzetli elleriyle gelecek nesillere aktarılmaya devam etmektedir. Dünyanın dört bir köşesinden Pamukkale'ye gelen turist kafileleri de özellikle Denizli Tandır Kebabını tatmaya geliyorlar. Coğrafi İşarete sahip Denizli Tandır Kebabımızı, gastronomi tutkunlarına, hem yerli hem de yabancı misafirlerimize gelenekleri de yaşatarak sunmaya devam ediyoruz. Sektörümüzün temsilcileri; kaliteden ödün vermeksizin, Ahilik Kültürümüz ve tarihimizden aldığımız tecrübe ve güçle Denizli'miz için, sektörümüz için şevkle çalışmaya devam ediyor. Denizli'mizin markası Denizli Tandır Kebabının gelecek nesillere aktarılması, şehrimizin tanıtımına da katkı sağlamak için bu zenginliğimiz korumanın önceliğimiz olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu kapsamda Denizli Tandır Kebabı Denetleme Komisyonu tarafından gerçekleştirilen denetimleri de sektör olarak çok önemsiyoruz."