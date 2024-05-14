Denizli'de 15 gündür süren patlamalar sona erdi

Jeoloji Mühendisi Barış Semiz, patlamaların kamuoyunda depremle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Sarayköy ilçesinde devam eden jeotermal sondaj çalışmalarında 29 Nisan'da meydana gelen patlamalar, bin 260 metre derinliğe ulaşıldığı sırada gerçekleşti. Patlamalarda açığa çıkan karbonmonoksit gazı yüksek bir seviyeye ulaştı ve 14 gün boyunca devam etti. Ancak 15. gününde basınç düştü ve mühendisler vana ve beton yardımıyla kuyuyu başarıyla kapattılar.

Doç. Dr. Barış Semiz, bu tarz risklerin jeotermal kuyu sondajlarında her zaman bulunduğunu belirtti ve daha önce Duacılı bölgesinde benzer bir olayın yaşandığını hatırlattı. Semiz, patlamaların depremle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını vurgulayarak, obruk oluşumunun bin 260 metrelik derinlikte gerçekleşmeyeceğini ve buradaki gaz rezervlerinin sismik hareketliliğe yol açmayacağını ifade etti.