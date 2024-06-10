Denizli'de 2 otomobil çarpıştı. Sürücü kursu eğitmeni öldü 5 yaralı

Tavas-Aydın kara yolu Kızılcabölük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aydın'dan Denizli'nin Tavas ilçesi yönüne seyir halinde ilerleyen Merve Başpehlivan (33)’ın kontrolündeki 34 CTT 100 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek Yunus Emre Erim (18)’in kullandığı 20 AIF 328 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada sürücü Başpehlivan, eşi Anıl Başpehlivan (35), çocukları Çağın Alp Başpehlivan (3) ve Yaman Arın Başpehlivan (1) ile diğer sürücü Erim ve yanındaki sürücü kursu eğitmeni İbrahim Ulaba (49) yaralandı.

Kazada yara alanlar ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ulaba, yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Yaralanan Yunus Emre Erim'in sürücü adayı olduğu, kazanın da deneme sürüşü yaptığı esnada yaşandığı tespit edildi.