Denizli'de 2 otomobil çarpıştı. Sürücü kursu eğitmeni öldü 5 yaralı

Kaynak: DHA
Denizli'de 2 otomobil çarpıştı. Sürücü kursu eğitmeni öldü 5 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücü kursu eğitmeni İbrahim Ulaba (49) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tavas-Aydın kara yolu Kızılcabölük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aydın'dan Denizli'nin Tavas ilçesi yönüne seyir halinde ilerleyen Merve Başpehlivan (33)’ın kontrolündeki 34 CTT 100 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek Yunus Emre Erim (18)’in kullandığı 20 AIF 328 plakalı otomobille çarpıştı.

66279-7.jpg

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada sürücü Başpehlivan, eşi Anıl Başpehlivan (35), çocukları Çağın Alp Başpehlivan (3) ve Yaman Arın Başpehlivan (1) ile diğer sürücü Erim ve yanındaki sürücü kursu eğitmeni İbrahim Ulaba (49) yaralandı.

66279-5.jpg

Kazada yara alanlar ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ulaba, yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Yaralanan Yunus Emre Erim'in sürücü adayı olduğu, kazanın da deneme sürüşü yaptığı esnada yaşandığı tespit edildi.

66279-6.jpg

Son Haberler
Aksu'da tır şarampole yuvarlandı: Sürücü ağır yaralı Yerel Haberler
Aksu'da tır şarampole yuvarlandı: Sürücü ağır yaralı
Ne yaptın Samet Akaydin? Topu Lewandowski'nin önüne bıraktı Spor
Ne yaptın Samet Akaydin? Topu Lewandowski'nin önüne bıraktı
İstilaya ne zaman dur diyeceksin Türkiye? Yazarlar
İstilaya ne zaman dur diyeceksin Türkiye?
İsraillilerin ülkeye girişi yasaklandı. Karar Meclis'ten geçti Dünya
İsraillilerin ülkeye girişi yasaklandı. Karar Meclis'ten geçti
Samsun İlkadım'da iş yerine kurşun yağdırdılar: 4 şüpheli gözaltında Yerel Haberler
Samsun İlkadım'da iş yerine kurşun yağdırdılar: 4 şüpheli gözaltında
Manisa Alaşehir'de fırtına ve dolu 20 bin dekar üzüm bağına zarar verdi Gündem
Manisa Alaşehir'de fırtına ve dolu 20 bin dekar üzüm bağına zarar verdi
Adana’da bir ev ve ahır alev alev yandı Gündem
Adana’da bir ev ve ahır alev alev yandı