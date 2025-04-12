Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem (12 Nisan 2025)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denzili'nin Çivril ilçesinde deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 12, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Çivril (Denizli)
Tarih:2025-04-12
Saat:04:37:25 TSİ
Enlem:38.2175 N
Boylam:29.64667 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/Ods92TcqQ4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 04.37 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan açıklamada deprem ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Çivril (Denizli)
Tarih:2025-04-12
Saat:04:37:25 TSİ
Enlem:38.2175 N
Boylam:29.64667 E
Derinlik:7.06 km