Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem (12 Nisan 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem (12 Nisan 2025)

Denizli'nin Çivril ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denzili'nin Çivril ilçesinde deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Saat 04.37 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada deprem ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Çivril (Denizli)

Tarih:2025-04-12

Saat:04:37:25 TSİ

Enlem:38.2175 N

Boylam:29.64667 E

Derinlik:7.06 km

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