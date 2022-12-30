﻿Denizli'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelen verilere göre Denizli’de saat 00.24'te deprem meydana geldi.
Merkez üssünü Pamukkale ilçesi olan depremim büyüklüğü ise 3.6 olarak açıkladı.
Yerin 8.28 kilometre altında meydana gelen deprem il merkezinde de şiddetli hissedildi.
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