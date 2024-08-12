Denizli’de araçlara ceza yağdı

Araçlara ceza yağdı

Denizli'de vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine, modifiye edilmiş ve yüksek sesle müzik yayını yapan, ayrıca abartılı egzoz sistemleri bulunan araçlar için kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube ekipleri, il genelinde bu araçlara yönelik geniş çaplı bir uygulama başlattı.

Yapılan denetimlerde, abartı egzozlu motosikletler ve araçlar, ses sistemi ve cam filmi gibi modifikasyonları bulunan araçlar hedef alındı.

Ekipler, toplamda 644 motosiklet ve 282 aracı inceledi. Bu denetimler sonucunda, 348 sürücüye çeşitli suçlardan dolayı toplam 978.126 TL para cezası kesildi. İhlaller arasında, 38 sürücüye abartı egzoz kullanımı, 16 sürücüye mevzuata aykırı araç değişiklikleri, 17 sürücüye uygunsuz cam filmi kullanımı, 27 sürücüye yüksek sesle müzik yayını, 26 sürücüye ışık donanımına uygun olmayan araç kullanımı, 29 sürücüye muayenesiz araç kullanımı, 21 sürücüye ehliyetsiz araç kullanımı, 9 sürücüye alkollü araç kullanımı, 19 sürücüye zorunlu trafik sigortası olmadan araç kullanımı, 10 sürücüye şerit ihlali, 31 sürücüye plakasız araç kullanımı, 75 motosiklet sürücüsüne kasksız motosiklet kullanımı, 14 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve 16 sürücüye motosikleti kaldırımda kullanma suçlarından ceza uygulandı.

Ayrıca, denetimler sonucunda 176 motosiklet ve araç trafikten men edildi. Denizli Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Abartı egzoz, yüksek sesle müzik yayını ve çevreyi rahatsız eden şekilde motosiklet kullanan ve diğer yol kullanıcılarını tehlikeye düşüren araç sürücülerine yönelik uygulama ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" şeklinde bilgi verdi.