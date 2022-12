Denizli’de aranan 91 şüpheli tutuklandı

Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde 19 ile 25 Aralık 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 293 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 22 bin 559 kişi kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir dernek lokalinde kumar oynayan 3 kişiye toplam 5 bin 457 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasına yer sağlayan 1 kişiye adli işlem yapıldı. Bir adreste ise ikametin ruhsatsız olarak umuma açık yer haline getirildiği ve izin belgesi olmaksızın açıktan alkol sunumu yapıldığı tespit edilerek, gerekli işlem yapıldı.



Apart yetkilisi 2 kişiye 40 bin 180 TL idari para cezası

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 178 apart dairesi kontrol edilerek, 4 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine (KBS) bağlanmadığından 66 bin 959 TL idari para cezası uygulandı.



91 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 91 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet bıçak, 32 adet tabanca mermisi, 17 adet çalıntı demir inşaat kalıbı, 1 adet çalıntı motosiklet, kumar oyununda kullanılan 60 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi. (İHA)