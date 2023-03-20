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Denizli’de aranan 113 şüpheli tutuklandı 

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 160 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 15 bin 202 kişi sorgulanırken, aranması olan 113 şahıs tutuklandı. 

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:48
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Denizli’de aranan 113 şüpheli tutuklandı 

Denizli’de aranan 113 şüpheli tutuklandı 
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Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde 13 ile 19 Mart 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 160 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 15 bin 202 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı.

Denetimlerde 3 içkili mekanda yapılan denetimde 1 yabancı uyruklu kişi yasal kalma iznin olmadığı tespit edilerek gerekli idari işlem yapıldı. Bir apartmanda meydana gelen fuhuş olayında 2 kişiye 7 bin 830 TL idari para cezası uygulanarak 1 kişiye “Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan adli işlem yapıldı. 


 
113 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 113 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 29 adet tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği fişeği, 3 adet bıçak, 1 adet kılıç, 3 adet pala, 1 adet mınçıka, 1 adet muşta, 1 adet kelepçe, 1 adet çalıntı otomobil, 1 çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı köpek, 1 adet çalıntı cep telefonu ve 5 adet çalıntı alkol malzemesi ele geçirildi. (İHA)             

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