Denizli'de bu yılda yaşatıldı! 7'den 70'e herkes eğlenerek keyifli zaman geçirdi

Denizli'nin Tavas İlçesinde eskiden çocuklar için düzenlenen Çörek Derme Etkinliği tekrardan hayat buluyor. Şehirlere taşınan ailelerin tekrar köye gelmeleri amacıyla hayata geçirilen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti.

Denizli'nin Tavas İlçesi Nikfer Mahallesinde çocuklar için eski adetlerden olan Çörek Derme Etkinliği düzenlendi. Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği tarafından geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde düzenlenen etkinlik şehirlere göç eden ailelerin bayramlarda köye gelmeleri ve çocukların köye olan ilgisini arttırmak amacıyla düzenlenmekte. Etkinlik kapsamında mahalle halkı tarafından toparlanan kek, meyve suyu, çikolata ve oyuncaklar çocuklara dağıtıldı ve ardından çeşitli oyunlar ve yarışmalarla 7'den 70'e herkes eğlenerek keyifli zaman geçirdi. Etkinliğe katılan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'da yanında getirdiği oyuncakları ve boyama kalemlerini çocuklara dağıttı.

Ekinliğe katılan ve dağıtılan abur cuburlardan toparlayan 13 yaşındaki İpek Gözlükaya, "Nikferliyim ve Nikferi çok seviyorum. Buradaki etkinlikler çok güzel oluyor. Buradaki insanlar da çok samimi olduğu Nikfer'i çok seviyorum diyebilirim. Katıldığım kaşıkta yumurta taşıma yarışmasında ikinci oldum. Yarışmada çok eğlendim 2'nci oldum. Çok eğlendim" şeklinde konuştu.

Nikfer Mahallesinde ki çocuk sayısının azaldığı ve ailelerin bayramlarda köye gelmedikleri için bu etkinliği yapamaya başladıklarını belirten Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği Başkanı Niyazi Gözlükaya, "Arife günleri eski kültürümüz olan çörek derme etkinliğini yeniden çocukları bir araya getirmek için tekrar başlattık. Çocuklar bu şenlikte eğleniyorlar ve her sene gelmek istiyorlar. Böylelikle köye gelmeyen aileler de çocukların bu çörek derme etkinliğine katılmak için ısrar etmeleri üzerine köye geliyorlar. Katılım her sene daha da artıyor. Bu sene geçen yıla göre daha fazla katılım var. Çok güzel bir etkinlik oluyor" ifadelerini kullandı.

Örf ve adetleri yaşatmaya yönelik düzenlen bu etkinlik için Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği Yönetimine teşekkür eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Nikfer Mahallemiz kültürünü, örfünü ve adetini yaşatan ve yaşatmaya çalışan bir yer. Burayı mahalle derken ben imtina ediyorum çünkü burası eskiden belde olan büyük bir yer. Bu etkinliğin amacı şehirde yaşayan insanların bayramlarda köye gelmek için sebep bulmaları. Bu sebebi de burada bu etkinlikle çok güzel oluşturmuşlar. Eminim ki burada ki vatandaşların çoğu şehirden gelmiş insanlardır. Birçoğu sadece bu etkinlik için buraya gelmişlerdir. Bizlerinde örf ve adetlerimizi yaşatmak için köy geri dönüşü arttırmak için böyle etkinliklere ihtiyacımız var. Çocuklar tatile gitmek yerine köye gelmek istemeleri için yapılmış bir etkinlik. Çokta güzel amacına ulaşmış bir etkinlik. Şuan bu alanda bin kişiden fazla insan var. Bayram öncesi arifenin coşkusu burada yaşanıyor. Çocuklara hediyeler dağıtırken o hissi hissettim"