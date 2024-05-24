Denizli'de dağıtılan tavuklu pilav 24 öğrenciyi zehirledi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yer alan İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğle saatlerinde hayır amaçlı tavuklu pilav dağıtıldı.
Akşam saatlerinde tavuklu pilavı tüketen 24 öğrenci, baş dönmesi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle fenalaştı.
İhbar üzerine okula sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenme şüphesiyle 24 öğrenciyi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildikleri belirtildi.
Öte yandan dağıtılan yemekten Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından örnek alındı.