Denizli'de dağıtılan tavuklu pilav 24 öğrenciyi zehirledi

Kaynak: AA
Denizli'de dağıtılan tavuklu pilav 24 öğrenciyi zehirledi

Denizli Merkezefendi’de, 24 lise öğrencisi, öğle saatlerinde okulda dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yer alan İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğle saatlerinde hayır amaçlı tavuklu pilav dağıtıldı.

Akşam saatlerinde tavuklu pilavı tüketen 24 öğrenci, baş dönmesi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle fenalaştı.

İhbar üzerine okula sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenme şüphesiyle 24 öğrenciyi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildikleri belirtildi.

Öte yandan dağıtılan yemekten Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından örnek alındı.

Son Haberler
Taksici uyuyakaldı, direksiyona müşteri geçti: Böylesi görülmedi Dünya
Taksici uyuyakaldı, direksiyona müşteri geçti: Böylesi görülmedi
Büyükçekmece'de önce eşini ardından kendini vurdu Yaşam
Büyükçekmece'de önce eşini ardından kendini vurdu
Sungurlu’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı Yaşam
Sungurlu’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Uyuşturucu krizine giren mahkum kendini ateşe verdi: 1’i ağır, 4 yaralı Yaşam
Uyuşturucu krizine giren mahkum kendini ateşe verdi: 1’i ağır, 4 yaralı
Eski sevgilisinin iş yerine ateş açtı: 2 yaralı Yaşam
Eski sevgilisinin iş yerine ateş açtı: 2 yaralı
Mezuniyet töreninde ‘balon’ faciası: 8 öğrenci yaralandı Yaşam
Mezuniyet töreninde ‘balon’ faciası: 8 öğrenci yaralandı