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Define avcıları açtıkları tünelin içinde yakalandı 

Denizli'de kolay para kazanma hayaliyle tarihi kalıntıların bulunduğu arazide devasa büyüklükte tünel kazan 4 defineci, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 17:39
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Denizli'de define avcıları açtıkları tünelin içinde yakalandı 

Define avcıları açtıkları tünelin içinde yakalandı 
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İHA'nın haberine göre, olay, Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçakçılara geçit vermeyen Çal İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, dikkatli çalışmaları neticesinde kolay yoldan zengin olmayı hayal eden definecileri bir kez daha suçüstü yaptı. 

Uzun süre yapılan takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda değerli eser bulmak için tarihi kalıntıların bulunduğu arazide 20 metre derinliğindeki tünel kazan Ş.K., A.Y., A.Ö. ve H.O.K., devasa tünelde çalışmalarını sürdürürken suçüstü yakalandı.

Kolay para kazanmayı hedeflerken jandarmanın operasyonuyla hayalleri suya düşen 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kazı malzemelerine el konulurken, tünelin etrafı ise herhangi bir kazaya karşı kapatıldı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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