Dirseğini kullanamayan hasta mucize ameliyatla sağlığına kavuştu

İHA’nın haberine göre; Acıpayam ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Fatma Tokbaş isimli hasta, dirsek hareketleri oldukça kısıtlı ve kilitli bir şekilde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer’e başvurdu.

Sol dirseğini tam olarak kullanamayan hasta Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer tarafından başarıyla gerçekleştirilen dirsek artroskopisi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

“HASTAMIZ ŞU ANDA DİRSEĞİNİ KOLAYLIKLA HAREKET ETTİREBİLİYOR”

Hastanın çok sık rastlanılmayan rahatsızlığı ve uygulanan tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer şunları ifade etti:

“Hastamızın fiziki muayenesi ve radyolojik görüntülemelerinde baktığımızda, dirsek ekleminde oluşan kireçlenme sonucunda kırılmalar meydana geldiğini gördük. Osteokondritis dissekans eklem faresi dediğimiz yapılardan dolayı dirsek hareketleri ileri düzeyde kısıtlıydı ve dirsek eklemi kitlenmiş durumdaydı. Kapalı yöntem dediğimiz artroskopi yöntemi ile tedavimizi uyguladık. Dirsek hareketlerine eski haline getirerek, hastamızı sağlığına kavuşturduk. Hastamız şu anda dirseğini kolaylıkla hareket ettirebiliyor”

“GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLİYOR”

Bu rahatsızlığın hastaların günlük yaşamına olumsuz etkilediğine dikkat keçen Özer şunları ifade etti:

“Günlük hayatta bu tip durumlar hastaların yaşam kalitesini büyük ölçüde etkiliyor. Basit hareketleri yapmakta zorluk çekiyorlar. Artroskopik cerrahi işlemi ile büyük ameliyat kesilerine gereksinim duymaksızın bir santimetreden küçük kesiler ile eklemlerin içine minik kameralar ile girerek ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Ameliyat sonrası hastaların dirseğini kullanması ve rehabilitasyonu çok daha çabuk olmaktadır”

Op. Dr. Özgür Özer tarafından gerçekleştirilen dirsek artroskopi ameliyatı ile sağlığına kavuşan Fatma Tokbaş şunları ifade etti:

“Sol kolumda sürekli ağrı, parmaklarımda uyuşma oluyordu. Kolumu kıvıramıyordum, bu yüzden hareket kısıtlılığı mevcuttu. Dr. Özgür beye çok teşekkür ediyorum, ameliyatın üzerinden bir hafta geçti, kolumda ağrı veya sızı kalmadı. Kolumu hareket ettirebiliyorum, kolaylıkla kıvırabiliyorum”