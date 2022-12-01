1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Dirseğini kullanamayan hasta mucize ameliyatla sağlığına kavuştu

Dirseğini kullanamayan hasta mucize ameliyatla sağlığına kavuştu

Denizli’de kireçlenme sonucunda oluşan kırılmalar nedeniyle dirseğini tam olarak kullanamayan kadın hasta, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer tarafından gerçekleştirilen dirsek artroskopisi ameliyatıyla sağlığına kavuştuğu görüldü.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 10:12
Takip Et

Denizli’de dirseğini kullanamayan hasta artroskopi ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Dirseğini kullanamayan hasta mucize ameliyatla sağlığına kavuştu
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Acıpayam ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Fatma Tokbaş isimli hasta, dirsek hareketleri oldukça kısıtlı ve kilitli bir şekilde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer’e başvurdu.

Sol dirseğini tam olarak kullanamayan hasta Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer tarafından başarıyla gerçekleştirilen dirsek artroskopisi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

“HASTAMIZ ŞU ANDA DİRSEĞİNİ KOLAYLIKLA HAREKET ETTİREBİLİYOR”

Hastanın çok sık rastlanılmayan rahatsızlığı ve uygulanan tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer şunları ifade etti:

“Hastamızın fiziki muayenesi ve radyolojik görüntülemelerinde baktığımızda, dirsek ekleminde oluşan kireçlenme sonucunda kırılmalar meydana geldiğini gördük. Osteokondritis dissekans eklem faresi dediğimiz yapılardan dolayı dirsek hareketleri ileri düzeyde kısıtlıydı ve dirsek eklemi kitlenmiş durumdaydı. Kapalı yöntem dediğimiz artroskopi yöntemi ile tedavimizi uyguladık. Dirsek hareketlerine eski haline getirerek, hastamızı sağlığına kavuşturduk. Hastamız şu anda dirseğini kolaylıkla hareket ettirebiliyor”

“GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLİYOR”

Bu rahatsızlığın hastaların günlük yaşamına olumsuz etkilediğine dikkat keçen Özer şunları ifade etti:

“Günlük hayatta bu tip durumlar hastaların yaşam kalitesini büyük ölçüde etkiliyor. Basit hareketleri yapmakta zorluk çekiyorlar. Artroskopik cerrahi işlemi ile büyük ameliyat kesilerine gereksinim duymaksızın bir santimetreden küçük kesiler ile eklemlerin içine minik kameralar ile girerek ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Ameliyat sonrası hastaların dirseğini kullanması ve rehabilitasyonu çok daha çabuk olmaktadır”

Op. Dr. Özgür Özer tarafından gerçekleştirilen dirsek artroskopi ameliyatı ile sağlığına kavuşan Fatma Tokbaş şunları ifade etti:

“Sol kolumda sürekli ağrı, parmaklarımda uyuşma oluyordu. Kolumu kıvıramıyordum, bu yüzden hareket kısıtlılığı mevcuttu. Dr. Özgür beye çok teşekkür ediyorum, ameliyatın üzerinden bir hafta geçti, kolumda ağrı veya sızı kalmadı. Kolumu hareket ettirebiliyorum, kolaylıkla kıvırabiliyorum”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
1
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
2
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
3
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
6
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.