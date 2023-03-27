Tartıştığı eşini sırtıntan bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 02.00 sıralarında 15 Mayıs Mahallesi 720 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Barış Selahattin Ener ile kendisiyle aynı kafeteryada çalışan eşi Emel Ener arasında geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Emel Ener, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Ener'i sırtından bıçakladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Emel Ener'in polisteki ilk ifadesinde, eşinin kendisine saldırması sonrası cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Barış Selahattin Ener'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir yıl önce ikinci evliliklerini yapan Ener çiftinin bir süre önce İstanbul'dan Denizli'ye taşındıkları, sürekli olarak geçimsizlik yüzünden tartıştıkları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)