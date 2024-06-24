Denizli'de hasat heyecanı başladı. Yaklaşık 3 ton üretim yapılıyor

Kale biberi, bölgedeki verimli toprakların ve özel aromasının birleşimiyle kendine özgü bir lezzet sunuyor.

Tarlalardan tek tek toplanan biberler, kurutulduktan sonra kışlık yiyecekler arasında önemli bir yer tutuyor. Hasat sonrasında, yöre halkı tarafından evlerin balkonlarına asılmak üzere ipe diziliyor.

Kale ilçesinde yaklaşık 900 dekar alanda yetiştirilen Kale biberinden çeşitli kışlık ürünler elde ediliyor; sos, salça, pul biber, toz biber ve tarhanalık biber gibi. Her yıl yaklaşık 3 bin ton yaş biber üretiliyor ve bu ürünler organik yöntemlerle yetiştiriliyor.

Hasat sürecinde çiftçilere, Ziraat Mühendisleri sürekli olarak destek sağlıyor ve ilaçlama gerektiğinde sadece ruhsatlı ürünler kullanılıyor.

Kale Muhtarı, "Kale ilçemizde geleneksel yöntemlerle Kale biberi yetiştiriyoruz. Geçmişten kalma tohumlarla bu özel ürünü elde ediyoruz," derken; İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Muhammed Eren ise, "Çiftçilerimizin her aşamada yanındayız ve organik üretim konusunda titizlikle çalışıyoruz" diye ekledi.