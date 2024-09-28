Denizli’de hava sıcaklıkları 10 ile 15 derece düşecek

Meteoroloji 5. Bölge Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, Ege Bölgesi'nde, özellikle Denizli ve çevre illerde, 29 Eylül ile 2 Ekim 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin 10 ila 15 derece altında seyretmesi bekleniyor. 2 Ekim Perşembe gününden itibaren soğuk havanın bölgeden ayrılacağı tahmin ediliyor. Denizli'de çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor; yağışların öğle saatlerinde yer yer orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise en yüksek 25, en düşük 17 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarını dikkatle takip etmeleri konusunda uyardı.