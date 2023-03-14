Denizli’de hayvan otlatmak yasaklandı

(İHA) - Ülke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle alınan tedbirler genişletiliyor. Burdur’da görülen şap nedeniyle geçen hafta Çivril hayvan pazarının tedbir hedefli olarak kapatılmasının ardından bugün mera ve otlaklara çıkartılması yasaklandı.

Mahalle muhtarlarına gönderilen açıklama ile durum tebliğ edilirken açıklamada, “Şu an itibarıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların herhangi bir mahalleden diğer mahalleye sevki, çıkması, ağıldan otlağa, meraya çıkması ya da bir yerden başka bir yere sevkiyatı, bir işletmeden, ahır, ağıl yada besihanelerden başka yerlere sevki ve çıkarılması yasaklanmıştır. Lütfen büyükbaş ve küçükbaş hayvan besicileriyle bu konuyu paylaşalım dışarıda sevk halinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan olmasın, bu belirtilen hususları hayvanı olan vatandaşlarımıza duyuralım ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarını önleyelim, konu önem arz etmektedir. İkinci bir duyuruya kadar büyük ve küçük baş hayvanların otlatmaya çıkarılmasına izin verilmeyecek müsaade edilmeyecektir” denildi.