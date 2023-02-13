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Denizli'de binlerce kaçak tütün ürünü ele geçirildi

Denizli’de düzenlenen operasyonda binlerce kaçak tütün ürünü ele geçirildi. 

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:42
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Denizli'de kaçak tütün operasyonu 

Denizli'de binlerce kaçak tütün ürünü ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Denizli’de yapılan operasyonda binlerce kaçak tütün ürünüyle yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli’de “Tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içki kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında “5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçu” çerçevesinde adli işlem yapıldı. Operasyon ve aramalarda; 4 bin 600 adet makaron 2 bin 740 adet sarma sigara, 4 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinası ele geçirildi.

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