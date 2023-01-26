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Kocası tarafından canice öldürülen kadın toprağa verildi

Denizli’de kocası tarafından boynundan bıçakla kesilerek vahşice öldürülen Ummuhan Zerrin Uygun Afyonkarahisar’da toprağa verildi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 15:43
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Denizli’de kocası tarafından öldürülen Ummuhan Zerrin Uygun toprağa verildi

Kocası tarafından canice öldürülen kadın toprağa verildi
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kocası tarafından önce başındaki eşarpla boğulan ve daha sonra boynundan bıçaklanarak vahşice öldürülen Ummuhan Zerrin Uygun'un (38) cenazesi dün yapılan otopsinin ardından memleketi Afyonkarahisar’a getirildi. 

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesindeki baba evinde alınan helalliğin ardından ilçe merkezindeki çarşı camiine getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından talihsiz kadın aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazı esnasında kadının babası Zekeriye Ersöz gözyaşı döktü.

NE OLDU?

Olay dün Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Sinan Uygun (41), tartıştığı eşi Ummuhan Zerrin Uygun’u (38) başındaki eşarbı çıkarıp boğduktan sonra boğazını kesti. Kadın kanlar içinde kalırken, kocası ise arkasına bakmadan dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cani koca güvenlik güçlerince olayın yaşandığı apartmanın önünde gözaltına alındı.

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