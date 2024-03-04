Denizli'de lojman yangını korku dolu anlar yaşattı

Güney ilçesinde yaşanan yangınla ilgili alınan bilgiye göre; Orman İşletme Şefliğine ait lojmanların bacası gece saatlerinde alevlere esir oldu. Çıkan alevler, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek ihbar edildi.

Yangının başladığı lojmana çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları yoğun müdahale sonrası alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, yangında can kaybının bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca yangında 7 kişilik ailenin yaşadığı bir daire hasar gördüğünden aile belediye oteline yerleştirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz netlik kazanan bir durum olmadığından kesin çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak raporla belli olacak.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.