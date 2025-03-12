Denizli'de makas atan sürücüye para cezası

Düzenleme: Kaynak: AA
Denizli'de makas atan sürücüye para cezası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye ağır idari para cezası verildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, sorumlu sürücüyü tespit ederek yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 11 bin 253 lira idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılarak sürücü polis merkezine götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini korumak ve bu tür tehlikeli davranışların önüne geçmek için denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, denetim ve cezai işlemler için önemli bir kaynak olduğu vurgulandı.

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