Denizli’de meydana gelen korkunç kaza dede ve torununu hayattan kopardı

Çivril ilçesi Tekke Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 65 yaşındaki Ramazan Mermer’in kontrolündeki araç, kontrolden çıkarak bir ağaca çarptı. Alev alan araçtan, Ramazan Mermer’in gelini Mukaddes Mermer, 2 yaşındaki kızı Melike’yi alarak çıkmayı başardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını kontrol altına alırken, içeride kalan Ramazan Mermer ve kendi adını taşıyan 5 yaşındaki torunu Ramazan yaşamını yitirdi.

Dede ve torunun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, yaralı anne ve kızı ise Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.