Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Denizli’nin Çameli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanarak ters döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çameli-Fethiye Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fethiye istikametinden Çameli istikametine seyir halindeki Ali G. idaresindeki 20 AFS 991 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolda zikzaklar çizerek ilerleyen otomobil, şarampole ters dönerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekibi ayakta tedavi yaparken, maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.



(Kaynak: İHA)