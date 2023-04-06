Silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İHA'nın haberine göre, Denizli’nin Buldan ilçesinde, 5 şüphelinin tutuklandığı silah kaçakçılığı operasyonunda ele geçen 9 tabancanın Karadeniz’den getirildiği ortaya çıktı.

Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde, Denizli genelinde “Silah / Mühimmat Kaçakçılığı” suçunun önlenmesine yönelik olarak önemli bir operasyona imza atıldı.

Yapılan çalışmalar dahilinde Denizli merkez ve Buldan ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin, Karadeniz bölgesinden getirdikleri ve Karadeniz yapımı olarak bilinen ruhsatsız tabancaları sattıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.

“Silah/Mühimmat Kaçakçılığı Yapma” suçundan adli makamlara sevk edilen F. E., M.T., Y. T., M. K. ve B.G. isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.