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Silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Denizli’de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 10:36
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Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu

Silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Denizli’nin Buldan ilçesinde, 5 şüphelinin tutuklandığı silah kaçakçılığı operasyonunda ele geçen 9 tabancanın Karadeniz’den getirildiği ortaya çıktı.

Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde, Denizli genelinde “Silah / Mühimmat Kaçakçılığı” suçunun önlenmesine yönelik olarak önemli bir operasyona imza atıldı.

Yapılan çalışmalar dahilinde Denizli merkez ve Buldan ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin, Karadeniz bölgesinden getirdikleri ve Karadeniz yapımı olarak bilinen ruhsatsız tabancaları sattıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.

“Silah/Mühimmat Kaçakçılığı Yapma” suçundan adli makamlara sevk edilen F. E., M.T., Y. T., M. K. ve B.G. isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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