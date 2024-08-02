Denizli'de tartıştığı kişinin arabasını aldı, Antalya'ya park etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli'de tartıştığı kişinin arabasını aldı, Antalya'ya park etti

Denizli'nin Çevril bölgesinde bir inşaat alanından gece vakti çalınan bir araç, olaydan saatler sonra Antalya'da terk edilmiş halde bulundu. Polis, hırsızlık olayını takiben yaptığı soruşturma neticesinde, aracın sahibi ile hırsız arasında bir anlaşmazlık olduğunu tespit etti ve şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün akşam saatlerinde bir otomobil hırsızlığı vakası yaşandı. Caner Karayağız adındaki bir vatandaş, Denizli'nin Çivril ilçesinden çalınan ve 34 DU 1514 plakasına sahip otomobilinin Kepez ilçesindeki Göksu Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın ardından, bölgeye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yönlendirildi.

aw258655-01.jpg

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, otomobil üzerinde ve içerisindeki eşyalarda parmak izi araştırması gerçekleştirildi. Araçtaki akünün boş olduğu tespit edilince, önce iterek daha sonra takviye akü ile çalıştırılmaya çalışıldı. Çalıştırılan araç, sahibi Caner Karayağız'a teslim edildi ve daha sonraki işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, şüpheli kısa süre içinde yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, araç sahibi ile yaşadığı bir tartışma sonucu öfkeyle aracı Antalya'ya getirdiğini belirttiği öğrenildi.

aw258655-06.jpg

Caner Karayağız, aracın ve içindeki cüzdan ile telefonların, Denizli Çivril'de bulunan bir şantiye alanından çalındığını ifade etti. Karayağız, "Çalışanlarımızdan biri ile aramızda çıkan husumet sonucu, araç sabaha karşı çalındı. Hırsızlar aracı park edip, anahtarını üzerinde bırakarak kaçtılar. Polise gerekli ihbarlarda bulunduk ve aracın Antalya'da olduğu bilgisine ulaştık" dedi ve olayla ilgili polis ekiplerinin gerekli işlemleri yapacağını belirtti.

İlgili Haberler
Türkiye’de Instagram’a erişim engeli getirildi!
Türkiye’de Instagram’a erişim engeli getirildi!
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu
Beylikdüzü’nde iş yerinde büyük yangın
Beylikdüzü’nde iş yerinde büyük yangın
Hatay'daki 4 cami ve mescit kamulaştırıldı
Hatay'daki 4 cami ve mescit kamulaştırıldı
Nijerya'da halk sokaklara döküldü. Yasak ilan edildi
Nijerya'da halk sokaklara döküldü. Yasak ilan edildi
Önce arabanın içine saklandı, sonra gazeteciyi polise şikayet etti
Önce arabanın içine saklandı, sonra gazeteciyi polise şikayet etti
'Haniye suikastında havadan karaya roket kullanıldı'
'Haniye suikastında havadan karaya roket kullanıldı'
Belediye başkan yardımcısı halı sahada kalp krizi geçirdi
Belediye başkan yardımcısı halı sahada kalp krizi geçirdi
Gelir vergisi gecikirse ne olur? Gecikme faizi ne kadar?
Gelir vergisi gecikirse ne olur? Gecikme faizi ne kadar?
İlk yerli hibrit ayçiçeği hasadı başladı
İlk yerli hibrit ayçiçeği hasadı başladı
Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
Son Haberler
Bir ürün bedava veriliyorsa asıl ürün sizsinizdir. Orhan Can'dan bir hediye size Gündem
Bir ürün bedava veriliyorsa asıl ürün sizsinizdir. Orhan Can'dan bir hediye size
Dört milyon emeklinin maaşları değişti! Bu aydan itibaren hesaplara yatacak Ekonomi
Dört milyon emeklinin maaşları değişti! Bu aydan itibaren hesaplara yatacak
Türkiye’de Instagram’a erişim engeli getirildi! Teknoloji
Türkiye’de Instagram’a erişim engeli getirildi!
2 bin bağ ot kül oldu Yerel Haberler
2 bin bağ ot kül oldu
Yüksekova’da 2 bin bağ ot yandı Yerel Haberler
Yüksekova’da 2 bin bağ ot yandı
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı Yerel Haberler
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Olimpiyat rekoru kırdı Spor
Olimpiyat rekoru kırdı