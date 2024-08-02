Denizli'de tartıştığı kişinin arabasını aldı, Antalya'ya park etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün akşam saatlerinde bir otomobil hırsızlığı vakası yaşandı. Caner Karayağız adındaki bir vatandaş, Denizli'nin Çivril ilçesinden çalınan ve 34 DU 1514 plakasına sahip otomobilinin Kepez ilçesindeki Göksu Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın ardından, bölgeye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, otomobil üzerinde ve içerisindeki eşyalarda parmak izi araştırması gerçekleştirildi. Araçtaki akünün boş olduğu tespit edilince, önce iterek daha sonra takviye akü ile çalıştırılmaya çalışıldı. Çalıştırılan araç, sahibi Caner Karayağız'a teslim edildi ve daha sonraki işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, şüpheli kısa süre içinde yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, araç sahibi ile yaşadığı bir tartışma sonucu öfkeyle aracı Antalya'ya getirdiğini belirttiği öğrenildi.

Caner Karayağız, aracın ve içindeki cüzdan ile telefonların, Denizli Çivril'de bulunan bir şantiye alanından çalındığını ifade etti. Karayağız, "Çalışanlarımızdan biri ile aramızda çıkan husumet sonucu, araç sabaha karşı çalındı. Hırsızlar aracı park edip, anahtarını üzerinde bırakarak kaçtılar. Polise gerekli ihbarlarda bulunduk ve aracın Antalya'da olduğu bilgisine ulaştık" dedi ve olayla ilgili polis ekiplerinin gerekli işlemleri yapacağını belirtti.