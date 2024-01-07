Denizli’de tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Denizli’de tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Denizli’de yağıştan dolayı kayganlaşan yolda tır ile transitin çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.

Buldan ilçesi Denizli-Salihli yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, yağış sonrası kayganlaşan yolda, A.P, yönetimindeki 06 FA 0762 plakalı transit ile seyir halindeyken, E.E, idaresindeki 35 ALY 898 plakalı tır ile çarpıştı.

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Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından transit içerisinde yolcu olarak bulunan Ali Moğul’un (21) hayatını kaybettiği tespit edilirken, kazada yaralanan E.E, K.E, ve A.P, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

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Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Moğul’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga sevk edildi.

Bir süre ulaşıma kapatılan anayol kazalı araçların kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açılırken, 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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