Denizli'de unutulmaz bir gece!

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleşen konsere Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sahneye çıkan Erdinç Şenyaylar, Engin Gürkey ve Hakan Dedeler, klasik gitar, vurmalı çalgılar ve tanburun eşsiz uyumuyla izleyicilere hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşattı. Sanatseverler, 3 Hisar grubunun farklı müzik kültürlerini bir araya getiren performansını büyük bir ilgiyle takip etti.

​​​​​​​

SANAT ŞEHRİ DENİZLİ

Konserin sonunda sahneye çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, sanatçılara teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.

​​​​​​​

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçılara destek vermeye devam edeceklerini belirten Marım, bu tür etkinliklerin şehirdeki kültürel zenginliği artırdığını vurguladı. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar unutulmaz bir geceye imza attı.