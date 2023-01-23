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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 13 tutuklama

Denizli’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:02
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Denizli'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 13 tutuklama

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 13 tutuklama
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İHA’nın haberine göre, Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 13 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli’de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı.

Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 286 gram metamfetamin, 496 gram esrar, 5 bin 362 adet ecstasy hap, 166 adet sentetik ecza, 135 gram eroin ve 98 gram skunk ele geçirildi.

Operasyon sonrası "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 13 tacir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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