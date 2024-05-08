Denizli’de yere serilen gübre alev aldı

Kaynak: İHA
Denizli’de yere serilen gübre alev aldı
Denizli’de besihane bahçesine serilen saman karışımlı gübre tutuşurken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, besihane bahçesinde yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, besihane bahçesinde çıkan yangının gübre ve saman karışımının tutuşması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni ise pes dedirtti.

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Yangının, besihane sahibinin akşamüzeri tutuşturduğu gübre ve saman karışımın kendiliğinden söner diyerek evine gittikten sonra büyüdüğü öğrenildi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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