Denizli’de zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Denizli’de zincirleme kaza: 3 yaralı
Denizli Manisa yolunda yaşanan zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Denizli - Manisa karayolu üzerinde meydana geldi. S.G. idaresindeki 35 KG 9017 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, aynı yönde seyir halinde olan Ş.G. yönetimindeki 20 DL 216 plakalı araca arkadan çarptı.

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İki otomobilin çarpışması nedeniyle Ş.G, kullandığı araç ile önünde seyir halinde olan A.T. yönetimindeki 45 ANV 059 plakalı araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 sürücüde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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