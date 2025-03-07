Denizlili pazarcı sitem etti: Fiyatını söylerken gerçekten utanıyorum!

Gülizar Biçer Karaca, seçim bölgesi Denizli'de pazar esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi. Karaca, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla sohbet etti, küçük birer hediye verdi. Kadınlar ise Biçer'e teşekkür ederek, en büyük isteklerinin kadınların öldürülmemesi olduğunu ifade etti.

Karaca'ya sorunlarını anlatan bir pazarcı, "Soğan 30, patates 25 lira. Enflasyon nasıl düşüyor gelip bir baksınlar. Şu anda enflasyon en tepede, hala kaç gösteriyorlar. Sizin gibi pazara çıkıp bir baksınlar ben onu istiyorum. Her şeyin fiyatı aldı başını gitti" ifadelerini kullandı.

Bir kadın pazarcı ise, "Soğan mutfağın direği, fiyatını söylerken ben gerçekten utanıyorum. Poşetin kilosu 80 lira. Benim mecburen para kazanmam lazım ama 25'e alıp 30 liraya satıyorsak... Bu gidişle taneyle alınacak" dedi.