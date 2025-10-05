Denizli'yi yasa boğan olay! Silah sesleri sonrası gözyaşı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli'yi yasa boğan olay! Silah sesleri sonrası gözyaşı

Denizli'de bir adam, aracından indikten sonra yol kenarındaki bankta bir süre oturdu. Daha sonra yanında bulunan silahla kendini vurarak yaşamına son verdi.

Denizli'de otomobilinden inip yol kenarındaki banka oturan bir kişi, silahla kendini vurarak intihar etti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AYB 66 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracını sağa çekip yol kenarında bulunan banka oturan C.A (48), yanında bulunan silahla intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından C.A. olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Haberi alıp olay yerine gelen C.A'nın yakınları gözyaşı döktü. C.A'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'yi yasa boğan olay! Silah sesleri sonrası gözyaşı

Denizli'yi yasa boğan olay! Silah sesleri sonrası gözyaşı

Denizli'yi yasa boğan olay! Silah sesleri sonrası gözyaşı

Denizli'yi yasa boğan olay! Silah sesleri sonrası gözyaşı

Denizli'yi yasa boğan olay! Silah sesleri sonrası gözyaşı

Denizli'yi yasa boğan olay! Silah sesleri sonrası gözyaşı

Denizli'yi yasa boğan olay! Silah sesleri sonrası gözyaşı

Denizli'yi yasa boğan olay! Silah sesleri sonrası gözyaşı

Denizli'yi yasa boğan olay! Silah sesleri sonrası gözyaşı

Son Haberler
Forbes milyarderler listesini güncelledi! İşte Türkiye'nin en zengini
Forbes milyarderler listesini güncelledi! İşte Türkiye'nin en zengini
Osmaniye'de ilaç operasyonu! Polis binlercesini ele geçirildi
Osmaniye'de ilaç operasyonu! Polis binlercesini ele geçirildi
Özgür Özel'den "boykot" açıklaması: Erdoğan'ı oturup dinleyecek atmosfer yok
Özgür Özel'den "boykot" açıklaması: Erdoğan'ı oturup dinleyecek atmosfer yok
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın ünlü oyuncu Nafia Tanrıverdi ile fotoğrafı sızdı: Aralarında 31 yaş var!
Sadettin Saran’ın ünlü oyuncuyla fotoğrafı sızdı! Yaş farkı dikkat çekti...
Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözler
Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözler