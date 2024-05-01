Depo yangını 2 evi yaktı

Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi 102. Sokak ile Girne Sokak kesişiminde bulunan Mehmet Ali Türkay’a ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve elektrik dağıtım şirketi personeli yönlendirildi.

Deponun yan tarafındaki evde oturan Mehmet Ali Türkay ve eşi Şerife Türkay ekipler tarafından tahliye edildi.

Yangın kısa sürede büyüyerek deponun yanında bulunan iki eve sirayet etti. Çavdır, Söğüt, Altınyayla ve Yusufça beldelerinden gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

20 itfaiye, 7 Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve 2 iş makinesinin müdahale ettiği yangında 2 ev ve 1 depo kullanılamaz hale geldi.