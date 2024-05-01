Depo yangını 2 evi yaktı

Kaynak: İHA
Depo yangını 2 evi yaktı
Burdur’un Gölhisar ilçesinde bir depoda yangın çıktı. Alevler her geçen dakika büyüyerek bitişikteki 2 eve de sıçradı. 27 araç ile müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. 2 ev ve depo kullanılmaz hale geldi.

Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi 102. Sokak ile Girne Sokak kesişiminde bulunan Mehmet Ali Türkay’a ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve elektrik dağıtım şirketi personeli yönlendirildi.
Deponun yan tarafındaki evde oturan Mehmet Ali Türkay ve eşi Şerife Türkay ekipler tarafından tahliye edildi.

Yangın kısa sürede büyüyerek deponun yanında bulunan iki eve sirayet etti. Çavdır, Söğüt, Altınyayla ve Yusufça beldelerinden gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

20 itfaiye, 7 Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve 2 iş makinesinin müdahale ettiği yangında 2 ev ve 1 depo kullanılamaz hale geldi.

aw194279-01.jpg

aw194279-02.jpg

aw194279-03.jpg

aw194279-04.jpg

aw194279-05.jpg

aw194279-06.jpg

aw194279-07.jpg

aw194279-08.jpg

aw194279-09.jpg

aw194279-10.jpg

aw194279-11.jpg

aw194279-12.jpg

aw194279-13.jpg

aw194279-14.jpg

Son Haberler
İstanbul enflasyonu belli oldu. Artık taşı toprağı zam Ekonomi
İstanbul enflasyonu belli oldu. Artık taşı toprağı zam
Erdoğan taklitleriyle ünlü Muhammed Nur Nahya'dan son bomba. Bu defa Audi A8 isteyen Ali Erbaş'ı kapak yaptı Gündem
Erdoğan taklitleriyle ünlü Muhammed Nur Nahya'dan son bomba. Bu defa Audi A8 isteyen Ali Erbaş'ı kapak yaptı
Saraçhane'de eylemciler polis eşliğinde çekiliyor Gündem
Saraçhane'de eylemciler polis eşliğinde çekiliyor
İskenderun'da cayır cayır yanan araç hurdaya döndü Yerel Haberler
İskenderun'da cayır cayır yanan araç hurdaya döndü
İstanbul’da 70 milyon TL’ye satılan bir daire herkesi şok etti Ekonomi
İstanbul’da 70 milyon TL’ye satılan bir daire herkesi şok etti
1 Mayıs İşçi Bayramında gönderilecek mesajlar neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları Gündem
1 Mayıs İşçi Bayramında gönderilecek mesajlar neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
Üç büyüklerden 1 Mayıs mesajı Spor
Üç büyüklerden 1 Mayıs mesajı