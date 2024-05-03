Depodan bozma 1+0 daireyi 1 milyon 800 bin TL’ye satan emlakçı daireyi öve öve bitiremedi

Kaynak: Haber Merkezi
Depodan bozma 1+0 daireyi 1 milyon 800 bin TL’ye satan emlakçı daireyi öve öve bitiremedi
İstanbul'da bir emlakçı penceresi bile olmayan depodan bozma 1+0 daireyi öve öve bitiremedi. Dairenin fiyatının 1 milyon 800 bin TL olduğunu söyleyen emlakçıyı duyanlar şoke oldu.

Türkiye'nin ekonomik belirsizliklerle mücadele ettiği bu günlerde, emlak sektöründe de izleyenleri şoke eden bir video yayılmaya başladı. İstanbul'da bir emlakçı izleyenleri hayrete düşürdü.

Bir emlakçı, "depodan bozma" olarak nitelendirilen ve genellikle düşük maliyetli olan daireyi, inanılmaz bir fiyatla satışa sundu. Ekonominin ne kadar kötü olduğu bir kez daha gözler önüne serilirken dairenin penceresinin bile olmaması dikkat çekti.

1.png

DEPODAN BOZMA DAİREYE 1 MİLYON 800 BİN TL İSTEDİ

1+0 olarak adlandırılan bu dairenin, 1 milyon 800 bin TL'ye satılması dikkat çekerken satış sürecinde emlakçı, daireyi öve öve bitiremedi. Ekonominin zorlu döneminde, bu tür satışlar izleyenlere “yuh artık” dedirtti.

2.png

Son dönemde artan enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, gayrimenkul piyasasını da etkiledi. Bu durum, hem satıcılar hem de alıcılar için dikkat edilmesi gereken bir nokta haline geldi.

BU SATIŞLAR EKONOMİNİN SEYRİNİ NASIL DEĞİŞTİRECEK

Emlak sektöründeki uzmanlar, bu tür satışların ekonominin genel durumu hakkında önemli ipuçları verdiğini belirtirken ekonomik zorluklarla boğuşulan bir dönemde, bu tür satışların sıkça yaşanması, sektördeki belirsizliği ve dalgalanmayı da gösteriyor.

Bu satışın ardından, emlak sektöründe gözlerin ekonominin seyrine çevrildiği ve gelecek dönemde benzer satışların nasıl etkiler göstereceği merak konusu oldu.

3.png

4.png5.png

İlgili Haberler
Dünya devi Türk firmasına geçiyor. Rekabet Kurulu onayladı
Son Haberler
30 yıldır görmüyordu. 75 yaşında kornea nakli yapıldı Yerel Haberler
30 yıldır görmüyordu. 75 yaşında kornea nakli yapıldı
Altında kritik gün. Herkes o saate kilitlendi Ekonomi
Altında kritik gün. Herkes o saate kilitlendi
Eski Beşiktaşlı Guti yıllar sonra itiraf etti Spor
Eski Beşiktaşlı Guti yıllar sonra itiraf etti
Helikopter yakalama sistemlerini yapan şirket halka arz oluyor. Kanada ambargo uygulamıştı Ekonomi
Helikopter yakalama sistemlerini yapan şirket halka arz oluyor. Kanada ambargo uygulamıştı
Dünya devi Türk firmasına geçiyor. Rekabet Kurulu onayladı Ekonomi
Dünya devi Türk firmasına geçiyor. Rekabet Kurulu onayladı
Ölümcül vakalar bahar aylarında arttı. Uzmanlardan uyarılar geldi Sağlık
Ölümcül vakalar bahar aylarında arttı. Uzmanlardan uyarılar geldi
Şampiyonlar karşı karşıya Spor
Şampiyonlar karşı karşıya