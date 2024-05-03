Depodan bozma 1+0 daireyi 1 milyon 800 bin TL’ye satan emlakçı daireyi öve öve bitiremedi

Türkiye'nin ekonomik belirsizliklerle mücadele ettiği bu günlerde, emlak sektöründe de izleyenleri şoke eden bir video yayılmaya başladı. İstanbul'da bir emlakçı izleyenleri hayrete düşürdü.

Bir emlakçı, "depodan bozma" olarak nitelendirilen ve genellikle düşük maliyetli olan daireyi, inanılmaz bir fiyatla satışa sundu. Ekonominin ne kadar kötü olduğu bir kez daha gözler önüne serilirken dairenin penceresinin bile olmaması dikkat çekti.

DEPODAN BOZMA DAİREYE 1 MİLYON 800 BİN TL İSTEDİ

1+0 olarak adlandırılan bu dairenin, 1 milyon 800 bin TL'ye satılması dikkat çekerken satış sürecinde emlakçı, daireyi öve öve bitiremedi. Ekonominin zorlu döneminde, bu tür satışlar izleyenlere “yuh artık” dedirtti.

Son dönemde artan enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, gayrimenkul piyasasını da etkiledi. Bu durum, hem satıcılar hem de alıcılar için dikkat edilmesi gereken bir nokta haline geldi.

BU SATIŞLAR EKONOMİNİN SEYRİNİ NASIL DEĞİŞTİRECEK

Emlak sektöründeki uzmanlar, bu tür satışların ekonominin genel durumu hakkında önemli ipuçları verdiğini belirtirken ekonomik zorluklarla boğuşulan bir dönemde, bu tür satışların sıkça yaşanması, sektördeki belirsizliği ve dalgalanmayı da gösteriyor.

Bu satışın ardından, emlak sektöründe gözlerin ekonominin seyrine çevrildiği ve gelecek dönemde benzer satışların nasıl etkiler göstereceği merak konusu oldu.