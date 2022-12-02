Çocuk felci, Hepatit B, verem aşıları bulunamıyor

Ülke genelindeki pek çok Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) verem, çocuk felci ve Hepatit B aşısının bulunamadığı, sıkıntıların yaşandığı belirtildi.

Hekimler, özellikle Urfa, Antep, Adana, Manisa gibi illerde 2 aya yakın süredir stoklarda yaşanan sorun nedeniyle aşılara ulaşamadıklarını, güçlükler yaşadıklarını belirterek "Pandeminin bize yeniden hatırlattığı gibi birçok bulaşıcı hastalık, günümüzde de insanlar için tehlikeli olmaya devam etmektedir. Bu hastalıklardan korunmanın en pratik yolu ise aşılamadır. Bir an önce bu sorun çözülmeli" dedi.

BirGün gazetesine konuşan Urfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, aile hekimliginin en temel işlerinden biri olan aşıda son 1,5-2 aydır büyük bir krizin olduğunu belirterek "ASM’lere bakanlık tarafından gönderilen çocuk felci, verem ve Hepatit B aşılarının temininde zorluk yaşanıyor ve dağıtılmıyor. Konuyu ilettiğimiz müdürlüğümüz konunun bakanlığın temininden kaynaklandığını iletiyor" dedi.

"Çocuklara erişkin aşıları yapılıyor"

Urfa Tabip Odası Başkanı ve aile hekimi Dr. Bulut Ezer, aşıları dağıtım merkezinden alamadıklarını belirterek "Aşıların il sağlık müdürlüğünün aşı deposunda olmadığı bildirildi. Ellerinde bir süredir aşısı olan aile hekimlerinin de stokları bitmeye başladı. Çocuk felci, Hepatit B aşıları şu an da yapılamıyor. Aşı olmadığı için bir süredir Hepatit B erişkin aşıları, çocuklara yapılıyor. Ancak bu çözüm değil. Şu an artık çocuklara da yetecek kadar aşı yok" dedi.

