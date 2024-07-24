Depoları doldurmak isteyenler o tarihe dikkat! Motorine indirim geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Depoları doldurmak isteyenler o tarihe dikkat! Motorine indirim geliyor

Motorin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacak. O tarihten itibaren motorin litre fiyatında 1 lira 46 kuruşluk indirim uygulanacak.

Brent ham petrolünün fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt ürünleri olan benzin, motorin ve otogazın fiyatlarında da iniş ve çıkışlara sebep oluyor. Son gelen bilgilere göre, motorin fiyatlarında 25 Temmuz Perşembe gecesinden itibaren geçerli olacak şekilde bir indirim söz konusu. Beklentiler, indirimin litre başına yaklaşık olarak 1 lira 46 kuruş düzeyinde olacağı yönünde.

Bu indirim, uluslararası piyasalardaki hareketliliğin yanı sıra yerel faktörlerin de etkisiyle gerçekleşiyor. Tüketiciler için bu durum, yakıt masraflarında önemli bir rahatlama anlamına gelebilir. Özellikle uzun mesafe sürücüleri ve nakliye sektörü, bu indirimden olumlu yönde etkilenecek kesimler arasında yer alıyor.

Enerji piyasaları uzmanları, bu tür dalgalanmaların akaryakıt fiyatları üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam ediyor. Ayrıca, bu indirimlerin piyasa dinamiklerine ve tüketici talebine olan etkileri de analiz ediliyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki değişimlerin, global ekonomik koşullar ve jeopolitik gelişmelerle doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyorlar.

akaryakit-pompa-benzinlik-2073422.jpg

İNDİRİM ÖNCESİ AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye'nin üç büyük şehrinde akaryakıt fiyatları, indirim öncesinde dikkat çekici seviyelerde seyrediyor. İstanbul'un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 45.00 TL olarak belirlenirken, motorin 44.90 TL ve LPG ise 22.94 TL'den satışa sunuluyor. Anadolu yakasında ise benzinin litresi 44.88 TL, motorin 44.83 TL ve LPG 22.39 TL'den tüketicilere ulaşıyor.

Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 45.73 TL'ye, motorin ise 45.68 TL'ye yükselirken, LPG'nin litre fiyatı 22.94 TL olarak kaydedildi. Ege'nin incisi İzmir'de ise benzin ve motorin litre fiyatları eşitlenerek 46.15 TL olarak belirlendi; LPG'nin litre fiyatı ise 22.64 TL oldu.

İlgili Haberler
Fitch açıkladı: Arap bankaları Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor
Mourinho dayanamadı. Maç sonu patladı
Elektrik ve doğalgaz sayaçlarına bu işlemi yaptırmayanlar 10 bin TL ceza ödeyecek
Ev kirası kavgalarında bunu yapan yandı. Yargıtay son noktayı koydu
Fenerbahçe'yi kendine getiren hamleyi açıkladı
Dzeko Lugano'yu yıktı geçti. Fenerbahçe avantajı kaptı
Sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalı teklif komisyonda geçti
Ferdi girer girmez attı. İsviçre'de gol yağmuru
Sinan Ateş cinayeti Meclis'e taşınıyor
Son Haberler
Fitch açıkladı: Arap bankaları Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor Ekonomi
Fitch açıkladı: Arap bankaları Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor
Nijerya'dan META'ya rekor ceza Ekonomi
Nijerya'dan META'ya rekor ceza
Faiz kararı sonra Özgür Demirtaş'tan ilk yorum Ekonomi
Faiz kararı sonra Özgür Demirtaş'tan ilk yorum
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı Ekonomi
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı
Borcunu ödemeye giderken kalp krizi geçirip öldü Yerel Haberler
Borcunu ödemeye giderken kalp krizi geçirip öldü
Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu Ekonomi
Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu