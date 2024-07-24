Depoları doldurmak isteyenler o tarihe dikkat! Motorine indirim geliyor

Brent ham petrolünün fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt ürünleri olan benzin, motorin ve otogazın fiyatlarında da iniş ve çıkışlara sebep oluyor. Son gelen bilgilere göre, motorin fiyatlarında 25 Temmuz Perşembe gecesinden itibaren geçerli olacak şekilde bir indirim söz konusu. Beklentiler, indirimin litre başına yaklaşık olarak 1 lira 46 kuruş düzeyinde olacağı yönünde.

Bu indirim, uluslararası piyasalardaki hareketliliğin yanı sıra yerel faktörlerin de etkisiyle gerçekleşiyor. Tüketiciler için bu durum, yakıt masraflarında önemli bir rahatlama anlamına gelebilir. Özellikle uzun mesafe sürücüleri ve nakliye sektörü, bu indirimden olumlu yönde etkilenecek kesimler arasında yer alıyor.

Enerji piyasaları uzmanları, bu tür dalgalanmaların akaryakıt fiyatları üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam ediyor. Ayrıca, bu indirimlerin piyasa dinamiklerine ve tüketici talebine olan etkileri de analiz ediliyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki değişimlerin, global ekonomik koşullar ve jeopolitik gelişmelerle doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyorlar.

İNDİRİM ÖNCESİ AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye'nin üç büyük şehrinde akaryakıt fiyatları, indirim öncesinde dikkat çekici seviyelerde seyrediyor. İstanbul'un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 45.00 TL olarak belirlenirken, motorin 44.90 TL ve LPG ise 22.94 TL'den satışa sunuluyor. Anadolu yakasında ise benzinin litresi 44.88 TL, motorin 44.83 TL ve LPG 22.39 TL'den tüketicilere ulaşıyor.

Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 45.73 TL'ye, motorin ise 45.68 TL'ye yükselirken, LPG'nin litre fiyatı 22.94 TL olarak kaydedildi. Ege'nin incisi İzmir'de ise benzin ve motorin litre fiyatları eşitlenerek 46.15 TL olarak belirlendi; LPG'nin litre fiyatı ise 22.64 TL oldu.