Deponuzu yarın doldurun. Benzine indirimcik geliyor

Seçime 16 gün kala bindirimlerden sonra benzine indirimcik geliyor. Bu gece yarısı saatler 00.01'de benzinin litresine 90 kuruşluk indirim yapılacak.

Deponuzu yarın doldurun. Benzine indirimcik geliyor

Editör: Erhan SONGÜR

Türkiye seçim sürecine girerken, benzine yarın indirimcik yapılacak. Bu gece yarısından sonra son dakika değişliği olmazsa benzine 90 kuruşluk indirimcik gelmesi bekleniyor.

Benzinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 20 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 25 kuruşa, Ankara'da 21 lira 60 kuruşa İzmir'de 20 lira 59 kuruşa depolara dolduruluyor.

İndirimcik sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 20 lira 30 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 70 kuruşa, Ankara'da 20 lira 11 kuruşa İzmir'de 20 lira 69 kuruşa düşecek.

İndirimin pas geçtiği motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litre fiyatı 19 lira 69 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 75 kuruşa, Ankara'da 20 lira 11 kuruşa İzmir'de 20 lira 20 kuruşa satılıyor.

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