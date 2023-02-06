Diyarbakır'da deprem 5 katlı binayı böyle yıktı

DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen 7.4 büyüklüğünde depremde Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde 5 katlı bir binanın yakılma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaç daire olduğu henüz belirlenemeyen bina, saniyeler içinde yerle bir oldu. Arama kurtarma calışmamlırı başlatıldı. Öte yandan Malatya ve Diyarbakır'da da bir çok bina yıkıldığı bildirildi.

AFAD: "Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir" açıklamasını yaptı.