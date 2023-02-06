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Diyarbakır'da deprem 5 katlı binayı böyle yıktı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde 5 katlı bir binanın yakılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Öte yandan Malatya ve Diyarbakır'da da bir çok bina yıkıldığı bildirildi. 

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 06:51
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Deprem 5 katlı binayı böyle yıktı

Diyarbakır'da deprem 5 katlı binayı böyle yıktı
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DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen 7.4 büyüklüğünde depremde Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde 5 katlı bir binanın yakılma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaç daire olduğu henüz belirlenemeyen bina, saniyeler içinde yerle bir oldu. Arama kurtarma calışmamlırı başlatıldı. Öte yandan Malatya ve Diyarbakır'da da bir çok bina yıkıldığı bildirildi. 

AFAD: "Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir" açıklamasını yaptı.

 

 

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emrah arslan
6.02.2023 07:20
binaları sağlamlaştır malıyız.japonydan neyimz eksik  
 
Ata
6.02.2023 07:20
1 ksc sn de bina yerle bir oldu Allah yardım etsin çok zor bir durum  
 
Ahmet Aslan
6.02.2023 07:03
Büyük gecmis olsun vefat edenlere allah rahmet eylesin yaralilara acil sifalar dilerim.  
 
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