Alp- Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hemen her gün bir ilimiz depremle sallanıyor. Prof. Dr. Nurcan Meral Özel vatandaşları korkutan depremlerle ilgili Tekirdağ’da önemli açıklamalar yaptı. Özel, Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremde test aşamasındaki yeni erken uyarı sisteminin başarıyla çalıştığını açıkladı.

DEPREMİ 37 SANİYE ÖNCE TESPİT ETTİ

Özel, depremin İstanbul'da hissedilmeden sistemin 37 saniye önce depremi tespit ettiğini ve sinyal gönderdiğini duyurdu. Hedeflerinin Kandilli Rasathanesi'nin 3,5 aydır test ettiği erken uyarı ağını tüm Türkiye'ye yaymak olduğunu belirten Özel'in, Marmara'daki 4 fay hattının her an kırılabileceğine açıklaması da dikkat çekti.

Erken uyarı süresini artırmak amacıyla istasyon ağının genişletildiğini ve altyapının modernize edildiğini söyleyen Özel, sistemin tam kapasiteye ulaşmasıyla vatandaşların ve kurumların saniyeler öncesinden önlem alma şansının olacağını ifade etti.

MARMARA VE BATI ANADOLU FAYLARI FARKLI MEKANİZMALARA SAHİP

Sındırgı depreminin Marmara'daki Kuzey Anadolu Fay Zonu'nu tetikleyip tetiklemeyeceği sorularına da yanıt veren Prof. Dr. Özel, bölgedeki fayların yapısının birbirinden farklı olduğunu belirtti. Sındırgı, Simav ve Balıkesir'deki fay hatlarının, Kuzey Anadolu Fay Zonu'ndan ayrı mekanizmalara sahip olduğunu söyledi.

Özel "Bu fayların birbirini doğrudan tetiklemesi mümkün değil. Ancak stres transferi nedeniyle bir bölgede gerilme artışı yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

TSUNAMİ RİSKİ

Özel, Kandilli Rasathanesi'nin Japon araştırmacılarla işbirliği içinde Marmara Denizi'nde 9 deniz tabanı sismometresi kurduğunu hatırlatarak, bu sistemle mikro depremlerin geriye dönük olarak analiz edilebildiğini kaydetti.

Tsunami riskine karşı da hazırlıkların sürdüğünü belirten Özel, Marmara Denizi’nin kapalı havza olması nedeniyle dev dalgalar beklenmese de, 30 santimetrelik küçük bir su yükselmesinin bile ciddi hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu tehlikeye karşı Tekirdağ kıyıları başta olmak üzere detaylı su baskını haritaları hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları can ve mal güvenliklerini korumaları için sağlam binalarda oturmaları gerektiği konusunda sık sık uyarıyor.