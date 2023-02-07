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Yer: İstanbul Havalimanı... Binlerce yardım gönüllüsü akın etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere, çeşitli şehirlerden giden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 05:15
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Deprem bölgelerine gitmek isteyen binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti

Yer: İstanbul Havalimanı... Binlerce yardım gönüllüsü akın etti
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İstanbul Havalimanı'nda bekleyen binlerce yardım gönüllüsü başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler, uzun kuyruklar oluşturdu.

DHA’nın haberine göre; zaman zaman yaşanan izdihama havalimanında görevli ekipler müdahale etti. Öncelik sırası profesyonel ekiplerle sağlık personeline verildi.

Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Öte yandan Arnavutluk'tan İstanbul Havalimanı'na gelen aralarında askerlerinde olduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi, THY uçağı ile Adana'ya sevk edildi.

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