Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremlerle ağır sarsıldı. Resmi verilere göre 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken 100 binden fazla kişi yaralandı. Maddi zararın ise 104 milyara ulaştığı biliniyor.

Depremin hemen ardından iktidar, afetten etkilenen kentlerde 1 yıl içerisinde 650 bin konutun tamamlanacağı vaadini vermişti. Ancak geçen 2,5 yılda bu sözün yarısına dahi yaklaşılamadı. Bu sayı daha sonra iktidar tarafından 453 bine düşürüldü.

YENİSİNİ BEKLERKEN DAHA YIKIMLAR DAHİ TAMAMLANMADI

Konteyner kentlerde, çadırlarda yaşayan yurttaşlar kalıcı konutlarına kavuşmayı beklerken zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Erdoğan deprem bölgesindeki konut teslim töreninde

Büyük projelerin, vaatlerin mimarı iktidar ise bırakın konut hedefini tamamlamayı, yıkılması planlanan hasar görmüş yapıların yıkım işlemlerini dahi tamamlayamadı. Birçok ilde yıkım işlemleri devam ediyor.

ERDOĞAN NET KONUŞMUŞTU

Tarihler 2023 Mayıs'ını gösterirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın Felaketi" için yapılacak çalışmaları anlatmıştı.

Erdoğan, Dolmabahçe'de TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 Tv, Ülke Tv, Tvnet, Haber Türk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengi Türk ve Akit Tv ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Erdoğan ve programa katılan gazeteciler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki konutların depremzedelere bir yıldan önce teslim edilebilmeleri mümkün olacak mı?" sorusuna, "Seçim sürecinde olsak da deprem bizim öncelikli gündemimiz olmaya devam ediyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, şehirlerimizi ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. 142 bin konut ve köy evinin inşa sürecini başlattık, 59 bininin de temelini attık. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız. Köy evlerinde zaten teslimatlar başladı. 'Bunun 319 binini de 1 yıl içinde inşallah tamamlayacağız.' dedik. En geç ekim ayı ile birlikte yüzlerce, binlerce konutun teslimine de başlamayı planlıyoruz. Nasıl inşaatlar gün gün başladıysa, teslimler de gün gün gerçekleşecek. En geç ekim ayıyla birlikte yüzlerce, belki de binlerce konut teslimini yapacağız. TOKİ'nin birikimi ve ülkemiz inşaat sektörünün gücü bunu sağlamaya yeterlidir. Sadece konut değil, sosyal ve ticari alanları, hastaneleriyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz" yanıtını verdi.

650 BİN KİŞİ HALA KONTEYNER KENTTE YAŞIYOR

17 Nisan 2025'te soL Haber'den Özkan Öztaş'a konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Onur Özergene, paylaştığı veriler ile durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

İktidarın 650 bin konut vaadini 453 bine kadar düşürülmesine yönelik Özergene, "Planlamada iyi kötü, az çok hata olur. Ama 650 bin civarı sayı açıklayıp sonra bunu yaklaşık 200 bin daire kadar düşürmek plan hatası değil ciddiyetsizliktir" dedi.

Özergene, nisan verilerine göre 650 bin vatandaşın konteyner kentlerde yaşadığına dikkat çekti. Özergene, bölgede 300-400 konteyner kentin bulunduğunu ifade etti.

BİR DOKUNUŞLA YERLE BİR OLAN YAPILAR

Yıkımların sürdüğü Diyarbakır'da depremlerde ağır hasar alan bir bina, iş makinesinin dokunuşu ile yerle bir oldu.

Bağlar ilçesi Cezaevi semtinde bulunan 7 katlı bir binanın yıkım çalışması kameralar tarafından görüntülendi.

"KONUTLARIN TAMAMLANMASI HALA ÇOK UZAK"

Türkiye'nin afetlere yönelik yetersiz hazırlık süreçlerine dikkat çeken İnşaat Mühendisi Neslihan Eroğlu, "Ülkemiz jeolojik açıdan oldukça aktif bir coğrafyada yer aldığı için yüksek deprem riski altındadır. Bu gerçek, depreme dayanıklı kentler tasarlamamız gerektiğini açıkça göstermektedir. Ancak geçmişten günümüze süregelen plansızlık, Kahramanmaraş merkezli depremlerle bir kez daha acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Depremlerin ardından yurttaşların kısa sürede konut sahibi olacağına dair çok sayıda açıklama yapılmış olsa da, konutların tamamlanması hâlâ çok uzaktır. Dahası, yapımı süren bazı konutlarda Türkiye Deprem Yönetmeliği’nde öngörülen beton basınç dayanımları ve uygulamalara aykırı örneklerin bulunduğu basına yansımıştır. Yeni bir kış dönemine girilirken, bölgede başta altyapı sorunları olmak üzere on binlerce vatandaşımız hâlâ barınma sıkıntısı yaşamaktadır. Bu tablo, afet sonrası süreçlerde hızlı vaatler yerine planlı, şeffaf ve bilim temelli yaklaşımların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermektedir" ifadelerini kullandı.