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Deprem bölgesinde ekibiyle 40 hamile kadına hayat verdi

Depremlerin yaşanmasının ardından gönüllü olarak bölgeye giden Prof. Dr. Hüseyin Levent Keskin, depremzede annelerin karnındaki bebeklerin dünyaya gözlerini açmasını sağladı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 07:20
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Deprem bölgesinde 40 bebek doğurttu

Deprem bölgesinde ekibiyle 40 hamile kadına hayat verdi
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Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliğini İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hüseyin Levent Keskin ve beraberindeki 7 meslektaşı, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeleri içeren bir tır hazırlayarak Hatay'daki depremzedelerin yaralarını sarmak için gönüllü olarak yola çıktı. Keskin, deprem bölgesinde yaşadığı tecrübeleri İhlas haber Ajansı muhabirine anlattı.

“BÜTÜN SAĞLIK PERSONELİ, BİZ GİDENE KADAR HİÇ DURMADAN ÇALIŞMIŞLARDI”

Hatay'daki depremde yaralanan depremzedelere sağlık hizmeti sağlayabilmek için ilk olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini belirten Keskin, “Orada 4 asistan arkadaşımız vardı ve gerçekten 4 gün boyunca oradan hiç çıkmamışlardı. Canla başla çalışmışlar ama artık kendileri tabii ki bitik durumdalardı. Hastaneden çıkmadan birbirlerini dinlendirerek çalışıyorlardı. Birkaçının evleri yıkılmıştı. Bir arkadaşımız, çocuğunu ve eşini başka şehre göndermişti ve kendisi Hatay'da kalmıştı. Tabii ki bütün sağlık personeli, biz oraya gidene kadar hiç durmadan çalışmışlardı. Biz hemen oradaki arkadaşlarımızın yerine inisiyatif alarak görev yapmaya başladık. O ekipten 1 arkadaşımızı yanımıza aldık ve diğer arkadaşlarımızdan birisini dinlensin ve ailesinin yanında olsun diye gönderdik. Diğer arkadaşlarımızı da dinlenmeye gönderdik ve biz 3 boyunca orada uzman arkadaşlarım ve asistan arkadaşlarımla beraber sağlık hizmetini ele aldık” şeklinde konuştu.

“BİR ODAYI ACİL AMELİYATHANEYE ÇEVİRMİŞLER”

Depremin yıkıcı etkisi nedeniyle sağlık personellerinin doğum salonu olmayan bir yeri yaralılara müdahale etmek amacıyla mecburen doğum salonu haline getirmek zorunda kaldıklarının altını çizen Prof. Keskin, “Aslında çok iyi organize olmuşlar. Oranın sterilizasyonunu yapabilmek için daha kontrollü bir hal almışlar. Bir odayı acil ameliyathaneye çevirmişler. Kendi içinde döndürebilecekleri bir acil durumu çok iyi yönetmişlerdi. Biz de onlara biraz destek olmak amacıyla eksikliklerini tamamlamaya çalıştık. Biraz dinlendirdik, biraz halkımıza hizmet etmeye çalıştık” diye konuştu.

“DEPREMDEN YARALI OLARAK ÇIKAN GEBELERİMİZ VARDI”

Yaklaşık olarak 40'a yakın bebeğin dünyaya gelebilmesi için doğum müdahalesi yaptıklarını belirten Keskin, şunları söyledi:

“Depremzede olarak, yaralı olarak çıkan gebelerimiz vardı. Bunların ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Adana'ya ve Ankara'ya sevkleri konusunda müdahalelerde bulunduk. Maalesef iki tanesi anne karnında ölü olarak getirilmişlerdi. Annelerinin genel durumu kötü değildi ama yaşadıkları travma sonrası plasenta dekolmanı dediğimiz travma sonrası erken ayrılması nedeniyle bebekleri kaybetmiştik. Tabii onların da riskli bir gebelik olarak değerlendirilip acil müdahalesi gerekiyordu ve onları yaptık. Maalesef 3 ya da 4 hastamız düşükle sonuçlanmıştı. Ama diğerlerini sağlıklı bir şekilde bebeklerini kucaklarına vererek gönder ik”

İHA

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