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Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı

İstanbul’dan deprem bölgesine giden Erdi Çağıl Benian, enkazdan 50’nin üzerinde hayvan kurtardı. Benian, Hatay’da bulunan hayvan tedavi merkezinde gönüllü olarak çalışmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 11:17
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Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı

Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrası birçok gönüllü arama kurtarma ekipleri deprem bölgelerinde çalışmalarda bulundu.

Depremin 2’inci günü İstanbul’dan deprem bölgesine gönüllü olarak giden Erdi Çağıl Benian, yıkım yaşanan illerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulundu. 
Benian, ekibiyle birlikte enkazlarda mahsur kalmış 50’nin üzerinde hayvanı kurtardığını belirtti. İstanbul’dan gönüllü gittiği deprem bölgesinde ilk günden bu yana çalışan Erdi Çağıl Benian, Hatay’da veterinerlerin bulunduğu alanda çalışmaya devam ediyor.

"EKİP OLUŞTURDUK"

Erdi Çağıl Benian, “Deprem olduğu sırada uyanıktım, o an itibariyle sosyal medyadan takip edebildiğim kadar takip ettim, bir sonraki gün yola çıktım ve gönüllü olarak geldim. Burada yardımlaşmanın çok önemli olduğunu biliyordum, yardımlaşmada elimizden ne gelirse yardımcı olabiliriz diye geldim. İlk 2 gün arama kurtarma ekiplerine olabildiğince destek olmaya çalıştık. Bu süreci atlattıktan sonra ne yapabiliriz diye düşündük ve hayvan kurtarmayla alakalı bir ekip oluşturmaya karar verdik” dedi.

"KAPANLAR KURDUK"

Benian, “Bir hafta boyunca Kahramanmaraş’ta kaldım, o sırada yaklaşık 35 tane eve girip mahsur kalan kedileri kurtardık. Daha sonra Hatay’a geldik, Hatay’da çok fazla ilan vardı ve özellikle binaların yıkılması tarzı zarar mevcuttu. Duvarlar patlaktı ve kedilerin bulunacağı bir konum olmuyordu, bu yüzden kapan ihtiyacımız oldu. Kapanlarımız tedarik edildi, orta ve hafif hasarlı binaların içerisine girilerek kapan kuruldu. Bu çalışmalarla hayvanları kurtardık, 50’nin üzerinde hayvan kurtardık. Bazen tanıdıklarını buluyorlar” şeklinde konuştu.

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