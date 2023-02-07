7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Deprem bölgesinde araç içinde uyuyanlar dikkat

Prof. Dr. Murat Taner Gülşen “araç içinde uyumadan önce bu önlemleri alın!”diye uyarıda bulundu. Özellikle deprem bölgesinde yüzbinlerce insan araçlarının içinde yatıp kalkıyor..

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:00
Takip Et

Deprem bölgesinde araç içinde uyuyanlar aman dikkat

Deprem bölgesinde araç içinde uyuyanlar dikkat
+
Aa
-

 

İnsanlar özellikle doğal afetler sonrasında araçlarında yatmayı tercih ediyor. Bu bir zorunluluk. Ancak araç içinde uyumanın çok ciddi biçimde değerlendirilmesi yani dikkat edilmesi gerekiyor. Zira; yaşanan olağanüstü durumlarda hele hava birde buz kesmişken bunun önemi daha da artıyor.

Prof. Dr. Murat Taner Gülşen uyumak için ilk tercih olarak araçlarını kullananları şöyle uyardı.

“Depremin etkilerinin ardından evleri hasar gören birçok kişi araçlarını kullanıyor. Soğuk kış günlerinde evlerine giremeyen araç sahipleri arabalarında uyumayı tercih ediyor. Ancak arabada uyurken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor.”

CEP TELEFONLARINIZDAN ALARM KURUN

" Araba çalışır ve hareketsiz bir vaziyette bekletildiğinde, açık havada bile araç içine karbonmonoksit gazı sızar. Bu gaz kokusuz olup uyku verici bir özelliğe sahip olur. Araç içindeki kişiler farkına varmadan derin bir uykuya dalar ve bir daha uyanamaz. Bu sebeple araç içinde araba çalışırken uyunacaksa cep telefonlarınızı 20 dakikada bir çalacak şekilde ayarlayıp alarm kurun."

ARACINIZI HAVALANDIRIN

"Tüm camları açarak aracınızı havalandırın. Hatta mümkünse araçtan inerek ayakta bir süre durarak tam olarak kendinizde olduğunuzdan emin olduktan sonra tekrar aracınıza binin."

PENCEREYİ YETERİ KADAR ARALAYIN

“Uyurken aracınızın camını açmanıza gerek yok. Sürekli hava sirkülasyonu olması gerekmez, zaten arabanın içinde genellikle birini uzun süre beslemek için yeterli hava var. Buna rağmen, dolaşıma yardımcı olması için bir camı açmayı seçebilirsiniz ve araçta yalnız değilseniz, birkaç saatten fazla uyumayı düşünüyorsanız, bu dikkate alınmalıdır. Yine de kişisel güvenlik nedenleriyle, pencereyi yalnızca gerektiği kadar açmak en iyisi.

ARAÇLAR NEREYE PARK EDİLMELİ?

Araçlarınızı mutlaka güvenli yerlere park etmeniz gerekiyor. Güvenli alanlardan bazıları market otoparkları ve 24 saat açık spor salonları olabilir. Oteller, hastaneler, dinlenme tesisleri ve kamp alanları gibi yerler güvenliğinizi sağlayabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
2
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
3
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
4
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
5
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
6
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
7
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 
﻿Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 
﻿Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim
﻿Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim
﻿Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.