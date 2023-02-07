Deprem bölgesinde araç içinde uyuyanlar dikkat

İnsanlar özellikle doğal afetler sonrasında araçlarında yatmayı tercih ediyor. Bu bir zorunluluk. Ancak araç içinde uyumanın çok ciddi biçimde değerlendirilmesi yani dikkat edilmesi gerekiyor. Zira; yaşanan olağanüstü durumlarda hele hava birde buz kesmişken bunun önemi daha da artıyor.

Prof. Dr. Murat Taner Gülşen uyumak için ilk tercih olarak araçlarını kullananları şöyle uyardı.

“Depremin etkilerinin ardından evleri hasar gören birçok kişi araçlarını kullanıyor. Soğuk kış günlerinde evlerine giremeyen araç sahipleri arabalarında uyumayı tercih ediyor. Ancak arabada uyurken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor.”

CEP TELEFONLARINIZDAN ALARM KURUN

" Araba çalışır ve hareketsiz bir vaziyette bekletildiğinde, açık havada bile araç içine karbonmonoksit gazı sızar. Bu gaz kokusuz olup uyku verici bir özelliğe sahip olur. Araç içindeki kişiler farkına varmadan derin bir uykuya dalar ve bir daha uyanamaz. Bu sebeple araç içinde araba çalışırken uyunacaksa cep telefonlarınızı 20 dakikada bir çalacak şekilde ayarlayıp alarm kurun."

ARACINIZI HAVALANDIRIN

"Tüm camları açarak aracınızı havalandırın. Hatta mümkünse araçtan inerek ayakta bir süre durarak tam olarak kendinizde olduğunuzdan emin olduktan sonra tekrar aracınıza binin."

PENCEREYİ YETERİ KADAR ARALAYIN

“Uyurken aracınızın camını açmanıza gerek yok. Sürekli hava sirkülasyonu olması gerekmez, zaten arabanın içinde genellikle birini uzun süre beslemek için yeterli hava var. Buna rağmen, dolaşıma yardımcı olması için bir camı açmayı seçebilirsiniz ve araçta yalnız değilseniz, birkaç saatten fazla uyumayı düşünüyorsanız, bu dikkate alınmalıdır. Yine de kişisel güvenlik nedenleriyle, pencereyi yalnızca gerektiği kadar açmak en iyisi.

ARAÇLAR NEREYE PARK EDİLMELİ?



Araçlarınızı mutlaka güvenli yerlere park etmeniz gerekiyor. Güvenli alanlardan bazıları market otoparkları ve 24 saat açık spor salonları olabilir. Oteller, hastaneler, dinlenme tesisleri ve kamp alanları gibi yerler güvenliğinizi sağlayabilir.