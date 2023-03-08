8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem bölgesinde dinamit patlatılması tedirgin etti 

Deprem bölgesinde dinamit patlatılması tedirgin etti 

Depremle sarsılan Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir taş ocağında dinamit patlatılması tedirgin etti. 

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 20:37
Takip Et

Deprem bölgesinde dinamit patlatılması tedirgin etti 

Deprem bölgesinde dinamit patlatılması tedirgin etti 
+
Aa
-

Kahramanmaraş depremlerinin en büyük hasarı verdiği Hatay'da sahada çalışmalar sürüyor. Bir taraftan sahada çalışmalar sürerken, İskenderun ilçesinde bir taş ocağında dinamit patlatılması tepki çekti. İlçeye bağlı Modernevler Mahallesi'nin üst kısmında dinamit patlatılan taş ocağında ortaya çıkan toz bulutu görüntülere de yansıdı. Çevre sakinleri, özellikle patlama ile hasarlı binaların çökebileceğini belirterek uyarıda bulundu. 

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Kara, "Depremi çok ciddi şekilde yaşadığımız şu günlerde şimdi de maden ocaklarının patlattığı dinamit sesleriyle insanlardan hasarlı evlerin yıkılma ihtimaline karşı şikayetler alıyoruz. İnsanların sağlığını ve barınma bölgelerini tehlikeye atanların bir an evvel durdurulmasını talep ediyoruz" dedi. (İHA)                            

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
2
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
3
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
4
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
5
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
6
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
7
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Ankaragücü maçı öncesi sakatlanmıştı
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Ankaragücü maçı öncesi sakatlanmıştı
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Ankaragücü maçı öncesi sakatlanmıştı
﻿Rıza Çalımbay: Biz kimseden korkmuyoruz
﻿Rıza Çalımbay: Biz kimseden korkmuyoruz
﻿Rıza Çalımbay: Biz kimseden korkmuyoruz
﻿Madeni yağ yüklü tanker alev alev yandı
﻿Madeni yağ yüklü tanker alev alev yandı
﻿Madeni yağ yüklü tanker alev alev yandı
﻿AB'den İsrail ve Filistin'e gerilimi düşürme çağrısı
﻿AB'den İsrail ve Filistin'e gerilimi düşürme çağrısı
﻿AB'den İsrail ve Filistin'e gerilimi düşürme çağrısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.