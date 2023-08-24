Deprem bölgesinde hastane çilesi

Kahramanmaraş depremlerinde bir bloğunun yıkılması ile 80 kişiye mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi, bu kez sağlık raporu krizi ile gündeme geldi.

Deprem bölgesinde hastane çilesi

Taygun CAN/Yeniçağ

İskenderun dışından da hastaların geldiği İskenderun Devlet Hastanesi, yoğun talebin karşılanamamasından dolayı deprem bölgesinde yaşanan sorunlara bir yenisini daha ekledi.

Hastanede heyete girmek isteyen hastalar haftalar öncesinden randevu almalarına rağmen muayene olamıyorlar. Aralarında kanser hastası da bulunan çok sayıda vatandaş, yarım gün süren muayene süresinde muayene olup heyete çıkabilmek için her gün uzun kuyruklar oluşturuyor.

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UZUN KUYRUKLAR HER GÜN TEKRARLANIYOR

Randevu almalarına rağmen sağlık raporu almak için sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar, sıra gelmeyince ertesi gün tekrar sıraya girmek için hastaneyi terk ediyor.

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Staj, okul kaydı, iş yeri talebi gibi farklı sebeplerden heyet raporuna ihtiyacı bulunan vatandaşlar hastanede işlemlerin tamamlanamamasından dolayı mağduriyet yaşıyor. Kanser gibi acil ivedilikle hareket edilmesi gereken hastalar ise yaşananlardan daha fazla etkileniyor.

Heyet raporu için psikiyatri muayenesine gelen kanser hastası bir vatandaş, “Sabah 9.30’da geldim. Psikiyatriden sıra alamadım. Döndüm gidiyorum. Boşu boşuna geldim” sözleri ile yaşananları anlattı.

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"BÖYLE BİR YERDE BİR PERSONEL ÇALIŞIYOR"

İş yerinin talebi üzerine rapor almak için saat 9’da sıraya giren bir vatandaş ise personel eksikliğinden şikayet ederek “2 gündür gidip geliyorum. 12’ye kadar çalışıyorlar. 9’dan beri buradayım, önümde 10 kişi vardı. Sekreter 85 kişi aldım diyor. Önümde 5 kişi var (hastaneden çıkarken). Böyle bir yerde bir personel çalışıyor. İncelenmesi lazım” dedi.

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Aşırı yoğunluktan dolayı sıranın kendilerine gelmediğini ifade eden hasta ve hasta yakınları Hatay il sağlık müdürlüğüne diğer şehirlerdeki devlet hastanelerinde heyet kurup rapor vermelerini istediler.

BAŞHEKİM SORUN YOK DEDİ

Hastanede yaşananlara ilişkin iletişime geçilen İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimi Veysel Yıldırım, hastaların şikayetlerinin aksine sorun olmadığını ifade etti.

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Şehir dışından gelen hastalara işaret ederek diğer devlet hastanelerinin heyetlerinin neden çalışmadığını bilmediğini ifade eden Yıldırım, “İskenderun Devlet Hastanesi doktor personelleri olarak bizler, yaklaşık 150 hastaya bakıyoruz” dedi.

VATANDAŞ DOKTOR İHTİYACINI SOSYAL MEDYADA DUYURDU

İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaşanan aksaklıklar vatandaşlar tarafından sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. Doktor eksikliği sebebi ile sorun yaşadıklarını ifade eden vatandaşların paylaşımları şu şekilde:

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